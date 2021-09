Minister laat gebruik van Facebook door rijksoverheid onderzoeken

Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken laat onderzoek uitvoeren naar het gebruik van Facebook door de Rijksoverheid. Aanleiding is een oproep van de Duitse privacytoezichthouder dat de Duitse regering en andere overheidsinstellingen hun Facebookpagina's voor het einde van het jaar moeten sluiten tenzij Facebook voor het eind van dit jaar zorgt voor betere bescherming van persoonsgegevens (pdf).

De Nederlandse overheid maakt net als de Duitse overheid gebruik van Facebook. "Dat moet vanzelfsprekend gebeuren binnen de regels voor het beschermen van persoonsgegevens, zoals die onder meer zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming", schrijft Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. Ze merkt op dat als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken Facebook en de overheid beide moeten voldoen aan de regels van de AVG en dit ook moeten kunnen aantonen.

De minister stelt dat ze het belangrijk vindt dat de Nederlandse overheid op rechtmatige en zorgvuldige wijze omgaat met de bescherming van persoonsgegevens. "Daarom laat ik op dit moment uitzoeken op welke manier de rijksoverheid gebruik maakt van Facebookpagina’s, welke AVG-rol daarin wordt aangenomen en welke afspraken met Facebook hierover mogelijk al bestaan."

Afhankelijk van de uitkomsten zal Ollongren kijken of er een Data Protection Impact Assessment (DPIA) moet worden uitgevoerd en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Met een DPIA worden de risico's in kaart gebracht en maatregelen om die te mitigeren. "Zo nodig leg ik een DPIA voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens", besluit de minister haar brief (pdf). Later dit jaar hoopt Ollongren met meer informatie te komen.

Onlangs meldde de Noorse privacytoezichthouder Datatilsynet dat het op basis van onderzoek heeft besloten geen Facebookpagina aan te maken aangezien de privacyrisico's voor gebruikers te groot zijn. De toezichthouder is voor zover het zelf weet de eerste organisatie die een risicoanalyse en een DPIA uitvoerde naar het gebruik van Facebookpagina's en of dit binnen de regels van de AVG mogelijk is.