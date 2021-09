Dekker: politie maakt geen gebruik van gezichtsherkenningssoftware Clearview

De politie maakt geen gebruik van de gezichtsherkenningssoftware van het bedrijf Clearview, zo heeft demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming op Kamervragen van D66 en GroenLinks laten weten. Vorig jaar maakte minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid al bekend dat de Nederlandse politie niet met de software van Clearview heeft gewerkt en had ook minister Dekker gesteld dat voor zover bekend de Nederlandse opsporingsdiensten geen zaken doen met het bedrijf.

Clearview verzamelde foto's van Facebook, LinkedIn en andere sites voor het trainen van een gezichtsherkenningssysteem. Dit systeem bevat een database van drie miljard verzamelde afbeeldingen. Daarmee kunnen politiediensten onbekende verdachten herkennen. Meer dan zeshonderd Amerikaanse politie- en opsporingsdiensten zouden van Clearview gebruik hebben gemaakt.

Vorige maand kwam BuzzFeed News met berichtgeving dat de Nederlandse politie in 2020 Clearview heeft gebruikt of geprobeerd. In totaal zou de politie tussen de vijftig en honderd keer via de gezichtsherkenningssoftware zoekopdrachten hebben uitgevoerd. Aanleiding voor D66 en GroenLinks om ministers Dekker en Grapperhaus om opheldering te vragen.

"In het artikel in BuzzFeed News wordt verwezen naar een bijeenkomst bij Europol eind 2019, waar testaccounts beschikbaar zijn gesteld. Op navraag is niet gebleken dat door medewerkers van de Nederlandse politie op of naar aanleiding hiervan gebruik is gemaakt van een testaccount", reageert Dekker. Hij stelt dat de politie nogmaals heeft laten weten dat het niet met Clearview werkt en dit ook niet van plan is. Er zijn ook geen producten van het bedrijf afgenomen.

De minister sluit niet uit dat een individuele politiemedewerker een keer de website van Clearview heeft bezocht en een aantal bevragingen heeft gedaan. "Dat betekent niet dat dit systeem operationeel is ingezet. Het is daarnaast, door gebrek aan nadere informatie van zowel BuzzFeed News als Clearview AI, ook niet uit te sluiten dat iemand zich als politiemedewerker heeft voorgedaan", gaat de minister verder.

Dekker stelt dat het gebruik van Clearview niet verenigbaar is met de wettelijke bepalingen en in strijd is met de grondrechten. "Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens ten bate van strafvordering moet gericht zijn op een concreet doel, moet gebaseerd zijn op de wet, en moet voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. En hierop moet toezicht mogelijk zijn."