Politie sluit niet uit dat data van DJI-drones op Chinese servers belandt

De politie kan niet uitsluiten dat data van DJI-drones die het gebruikt op Chinese servers belandt, zo laat het weten tegenover Investico. Het platform voor onderzoeksjournalistiek deed voor Trouw, De Groene Amsterdammer en EenVandaag onderzoek naar het gebruik van DJI-drones door de Nederlandse politie.

De drones worden echter ook ingezet door de NS en ProRail voor bijvoorbeeld, spoorinspecties. Bedrijven in de Rotterdamse en Amsterdamse havens gebruiken ze voor inspecties en onderhoud. En Rijkswaterstaat zet de toestellen in om de Deltawerken en andere bruggen te inspecteren.

Volgens Investico maakte de politie alleen dit jaar al meer dan duizend keer gebruik van drones voor opsporing en het controleren van de openbare orde. Inmiddels zou politie over meer dan honderd DJI-drones beschikken. Als Chinees bedrijf is DJI wettelijk verplicht om data te delen met de Chinese overheid. Vanwege deze reden zet de Nederlandse Defensie geen DJI-drones in voor operationeel gebruik.

"De data zijn vaak niet afgeschermd, en staan meestal op servers in China. De eigenaren kunnen worden verplicht om data te leveren aan de Chinese overheid", aldus een woordvoerder. Ook de politie is zich hiervan bewust en maakt geen gebruik van de drones bij "afgeschermde operaties". Tegelijkertijd zegt de politie dat het niet kan uitsluiten dat dronedata op Chinese servers terechtkomt. "We zijn ons bewust van dit risico. Tot nu toe hebben we geen datalek vastgesteld", merkt een woordvoerder op.

DJI ontwierp een speciale drone voor overheden die extra dataveiligheid zou moeten bieden. De politie maakt hiervan geen gebruik. Al sinds 2016 wordt er met de drones van het Chinese bedrijf gevlogen. Dit jaar is er begonnen met een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Met een DPIA worden de risico's in kaart gebracht en maatregelen om die te mitigeren. Zolang die nog gaande is kan de politie er verder niets over zeggen. DJI laat in een reactie weten dat de drones veilig zijn en gebruikers geen data hoeven te delen (pdf).