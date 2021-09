DuckDuckGo doneert 1 miljoen dollar aan privacyorganisaties

De op privacy gerichte zoekmachine DuckDuckGo heeft dit jaar 1 miljoen dollar aan privacyorganisaties uitgekeerd. Daarmee komt het bedrag dat het de afgelopen tien jaar doneerde op 3,6 miljoen dollar uit. DuckDuckGo wil met de donaties organisaties steunen die opkomen voor privacy, digitale rechten, meer concurrentie op online markten en vrije toegang tot informatie.

Van de 1 miljoen dollar die dit jaar wordt uitgekeerd gaat 200.000 dollar naar het Center for Information Technology Policy (CITP). De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF ontvangt 150.000 dollar. De Europese privacyorganisatie European Digital Rights (EDRi) krijgt een bedrag van 75.000 dollar bijgeschreven, terwijl het Nederlandse Bits of Freedom een donatie van 25.000 dollar krijgt. Een zelfde bedrag is ervoor het Tor Project.

"Iedereen die van het internet gebruikmaakt verdient eenvoudige en toegankelijk online bescherming. Deze organisaties doen hun best om dat werkelijkheid te maken", aldus DuckDuckGo. Vorig jaar keerde de zoekmachine nog 750.000 dollar aan privacyorganisaties uit.