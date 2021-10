T-Mobile Thuis sluit smtp-poort 25 voor het versturen van e-mail

Door Anoniem: Merkwaardig, want XS4ALL maakt dit al jaren mogelijk via een beveiligde verbinding. Je moet het in de e-mail client wel zelf even configureren. De informatie hoe dit te doen staat al jaren op de website van deze ISP.

Sterker nog het is natuurlijk klinklare onzin dat we het hier hebben over een verouderde poort het is niet de poort die bepaald hoe veilig er verstuurd wordt maar de versleuteling en authenticatie procedure erachter.Bedoel als dat echt hun doel was zouden ze ook meteen 465 moeten blokkeren wat maar ooit 1 maand in 1997 vanuit IETF de standaard is geweest voor SMTPs maar tegenwoordig dient het officieel voor URL Rendezvous Directory for SSM en heeft het niks meer met SMTP en implicit TLS te maken.Houdt dat iedereen in de wereld tegen om 465 nog te gebruiken absoluut niet.https://www.t-mobile.nl/Consumer/media/pdf/klantenservice/thuis/handleidingen/thuis-handleiding-email-instellen.pdfT-mobile doet er verstandig aan gewoon TLS af te dwingen met beperkte hoeveelheid soorten ciphers in plaats van een poort te blokkeren. Dan ben je echt met veiligheid bezig nu ben je alleen maar bezig gebruikers te frustreren maar belangrijker je zelf werk op de hals te halen.