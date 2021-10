Staatssecretaris: werkgever mag geen coronabewijs van werknemer eisen

Werkgevers mogen op dit moment geen coronatoegangsbewijs van werknemers eisen om hen toegang tot de werkvloer te geven, maar het kabinet verkent wel of dit mogelijk moet worden gemaakt. Daarnaast lijkt de overheid nog niet van plan om op te treden tegen bedrijven die wel een vaccinatiebewijs van hun personeel eisen. Dat laat demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten op Kamervragen van de SGP.

Wiersma herhaalt dat werkgevers niet van werknemers kunnen eisen dat zij over een coronatoegangsbewijs beschikken. "Dat komt doordat werknemers op dit moment zijn uitgezonderd van de verplichting een coronatoegangsbewijs te tonen", aldus de staatssecretaris. "Dit geldt ook voor de sectoren die per 25 september jl. door de overheid zijn verplicht om voor toegang van bezoekers en klanten een coronatoegangsbewijs te vragen."

Volgens Wiersma mag een werkgever als daar een goede reden voor is wel vragen of iemand is gevaccineerd. "Die goede reden is er als er bijvoorbeeld geen alternatieven zijn om een gezonde en veilige omgeving te creëren. Een werknemer is niet verplicht te antwoorden."

In de Tijdelijke Wet Coronatoegangsbewijzen is een uitzondering opgenomen dat het toegangsbewijs niet mag worden gebruikt om toegang tot de werkvloer te krijgen. Het kabinet kijkt nu of het deze uitzondering kan laten vervallen. "Die verkenning moet duidelijkheid geven over de noodzaak en wenselijkheid om coronatoegangsbewijzen in de werkomgeving toe te passen en hoe dat vervolgens geregeld kan worden" merkt Wiersma op.

"Als blijkt dat het noodzakelijk en wenselijk is, vergt het een wetswijziging om het onder voorwaarden mogelijk te maken een coronatoegangsbewijs te vragen aan werknemers. Bijvoorbeeld werknemers in die sectoren waar het coronatoegangsbewijs voor gasten verplicht is zoals bijvoorbeeld horeca, musea of evenementen."

Eerder stelden vakbonden FNV en CNV dat de overheid moet optreden tegen werkgevers die coronatoegangsbewijzen eisen van hun werknemers. Volgens het ministerie van Sociale Zaken kan er niet worden gehandhaafd omdat de Arbeidsomstandighedenwet en de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen hier niet in voorzien.

SGP-Kamerlid Stoffer vroeg Wiersma dan ook om een spoedwet te te creëren zodat er wel kan worden opgetreden tegen werkgevers die een vaccinatiebewijs van hun werknemer eisen. "Het kabinet verkent op dit moment juist het omgekeerde. Namelijk of een aanpassing van de Tijdelijke Wet Coronatoegangsbewijzen noodzakelijk en wenselijk is om het onder voorwaarden mogelijk te maken coronatoegangsbewijzen te gebruiken voor werknemers", antwoordt de staatssecretaris daarop.

Stoffer wilde daarnaast weten of Wiersma bereid is om werkgevers er nadrukkelijk op te wijzen dat het eisen van een vaccinatiebewijs van werknemers verboden is. "Vanwege het belang van vaccinatie ter bescherming van jezelf en van anderen om je heen, maak ik me er juist sterk voor om in de communicatie het hele verhaal te vertellen", reageert de staatssecretaris. "Een werkgever mag namelijk wél een moreel appèl doen. Een werkgever mag ook - als daar een goede reden voor is - vragen of iemand is gevaccineerd. Een werknemer hoeft daar echter niet op te antwoorden."

Afsluitend stelt Wiersma dat het bij vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers met wie hij regelmatig overlegt dat zolang in de Tijdelijke Wet Coronatoegangsbewijzen werknemers uitgezonderd zijn, het vragen van een coronatoegangsbewijs op de werkvloer niet tot de wettelijke mogelijkheden behoord.