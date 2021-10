Microsoft lanceert Windows 11 voor nieuwe pc's en als gratis upgrade

Microsoft heeft Windows 11 gelanceerd voor nieuwe pc's en als gratis upgrade voor Windows 10-systemen. Vanaf vandaag is het nieuwe besturingssysteem beschikbaar op nieuwe apparaten die 'pre-loaded' met Windows 11 komen. Nieuwe systemen die met Windows 10 geleverd zijn zullen Windows 11 als eerste krijgen aangeboden. Daarnaast is de nieuwste Windowsversie beschikbaar voor Windows 10-systemen die aan de systeemeisen voldoen.

Zo moet het systeem zijn uitgerust met een Tusted Platform Module (TPM) versie 2. In het geval van Windows 10 Home, dat de meeste thuisgebruikers hebben draaien, is een Microsoft-account en internetverbinding verplicht, zo staat in de systeemeisen vermeld. Volgens Microsoft is Windows 11 de veiligste Windowsversie tot nu toe, waarbij vooral wordt ingezet op de koppeling met clouddiensten. Daarnaast ondersteunt het besturingssysteem DNS-over-HTTPS.

Windows 10-gebruikers die naar Windows 11 upgraden hebben tien dagen de tijd om terug naar de vorige installatie te gaan met behoud van bestanden en data. Daarna is een schone installatie van Windows 10 vereist. Voor gebruikers die niet willen of kunnen upgraden zal Microsoft Windows 10 tot 14 oktober 2025 van beveiligingsupdates blijven voorzien.