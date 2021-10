Apache waarschuwt voor actief aangevallen zerodaylek in HTTP Server

De Apache Software Foundation waarschuwt voor een actief aangevallen zerodaylek in Apache HTTP Server waardoor path traversal mogelijk is. Daarnaast is de kwetsbaarheid te gebruiken om de source van bestanden zoals CGI-scripts te lekken. Een beveiligingsupdate is sinds gisteren beschikbaar.

Volgens internetbedrijf Netcraft draait 26 procent van alle websites op internet op Apache HTTP Server. In versie 2.4.49 van de webserversoftware is een aanpassing aan de code doorgevoerd die controleert op path traversal-karakters, waarmee een aanvaller toegang tot mappen en bestanden kan krijgen waar hij eigenlijk geen toegang toe zou moeten hebben.

Er werd echter geen rekening gehouden met een bepaalde codering van deze karakters waardoor path traversal toch mogelijk is. Een aanvaller zou zo url's aan bestanden buiten de verwachte document root kunnen mappen, aldus de Apache Software Foundation. De kwetsbaarheid werd al voor het uitkomen van de beveiligingsupdate aangevallen, meldt securitybedrijf Sonatype. Wereldwijd zouden zo'n 112.000 Apache-servers de kwetsbare versie van de software draaien. Beheerders wordt opgeroepen om te updaten naar versie 2.4.50.