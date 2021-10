Facebook onderzoekt of privédata 1,5 miljard gebruikers echt te koop is

Facebook heeft een onderzoek ingesteld naar de claim van een internetgebruiker die beweert de privégegevens van 1,5 miljard Facebook-gebruikers in bezit te hebben en die via een forum te koop aanbiedt. De vermeende data zou via scraping zijn verzameld en bestaan uit naam, e-mailadres, telefoonnummer, locatie, geslacht en gebruikers-ID, zo meldt Privacy Affairs. Het is echter onbekend of de aangeboden gegevens echt zijn of dat het om een scam gaat.

Een gebruiker van het forum claimt de aanbieder te hebben betaald, maar stelt dat hij vervolgens geen data heeft ontvangen. De aanbieder ontkent deze aantijgingen en houdt vol dat de aangeboden data authentiek is. Het is op dit moment nog altijd onbevestigd of het echt om gegevens van Facebookgebruikers gaat. "We onderzoeken deze claim en hebben een takedown request naar het forum gestuurd dat de vermeende data adverteert", zo laat een woordvoerder van Facebook tegenover The New York Times weten.