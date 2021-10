Twitch: groot datalek veroorzaakt door configuratiefout tijdens onderhoud

Bij VodafoneZiggo

Met jouw inzet als Fraude Specialist achter de schermen zijn onze klanten en mede-werkers in goede handen als het gaat om hun (digitale) veiligheid. Zeker omdat je jouw expertise inzet bij het onderzoeken en uit-voeren van diepgaande data-analyses. Je monitort of er een kruisverband is tussen signalen over vermeend frauduleus hande-len.