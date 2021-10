Microsoft: 99 procent aanvallen te voorkomen met updates, antivirus en MFA

Organisaties kunnen meer dan 99 procent van alle digitale aanvallen voorkomen als ze gebruik zouden maken van multifactorauthenticatie (MFA), beveiligingsupdates installeren en antivirussoftware draaien, zo claimt Microsoft. Toch maakt meer dan tachtig procent van Microsofts klanten maakt geen gebruik van MFA om accounts te beschermen, zo stelt het techbedrijf in een nieuw rapport.

"Als organisaties alleen MFA toepasten, antivirussoftware gebruikten en hun systemen up-to-date hielden zouden ze tegen meer dan 99 procent van de aanvallen die we tegenwoordig zien beschermd zijn", zegt Microsofts Tom Burt, corporate vicepresident Customer Security & Trust. Microsoft ziet naar eigen zeggen elke dag vijftig miljoen wachtwoordaanvallen op Azure Active Directory. "Slechts twintig procent van gebruikers en dertig procent van beheerders maken gebruik van sterke authenticatie zoals MFA", laat het rapport weten.

Volgens Microsoft weten criminelen in de meeste gevallen nog altijd door een open deur binnen te komen en zijn daarom de basismaatregelen zo belangrijk. "Als gecompromitteerde organisaties basale securityhygiëne hadden toegepast. zoals het installeren van updates, of het inschakelen van multifactorauthenticatie, hadden ze de aanval kunnen voorkomen of had die een kleinere impact gehad." Het techbedrijf noemt het schokkend dat minder dan twintig procent van de klanten MFA heeft ingeschakeld. "Organisaties die deze basale hygiënemaatregelen niet toepassen zijn veel kwetsbaarder voor aanvallen."