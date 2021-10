Weir Group geeft winstwaarschuwing na ransomware-aanval

De Schotse engineeringgigant Weir Group heeft een winstwaarschuwing gegeven nadat het vorige maand slachtoffer werd van een ransomware-aanval. De multinational, die 15.000 medewerkers telt en vorig jaar een omzet van 2,6 miljard dollar had, kreeg in de tweede helft van september met een ransomware-aanval te maken waarvan de gevolgen nog steeds merkbaar zijn.

Na ontdekking van de aanval werden de it-systemen van het bedrijf uitgeschakeld, waaronder de Enterprise Resource Planning (ERP)- en engineeringapplicaties. "Maatregelen om onze infrastructuur en data te beschermen zorgden voor een grote maar tijdelijke verstoring, maar we wisten de impact voor onze klanten te beperken", stelde ceo Jon Stanton. De uitgeschakeld applicaties worden nu geleidelijk weer gestart.

De maatregelen die het bedrijf vanwege de aanval nam hadden gevolgen voor productie en leveringen aan klanten die uitgesteld moesten worden. Daardoor zal Weir naar verwachting ruim 68 miljoen dollar omzet in het derde kwartaal mislopen. Deze omzet verwacht het bedrijf in het vierde kwartaal goed te maken, maar daarentegen zal een deel van de omzet van het vierde kwartaal naar 2022 verschuiven. Volgens Weir blijkt uit voorlopig onderzoek dat er geen persoonlijke informatie of gevoelige data is gestolen of versleuteld.