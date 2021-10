Onderzoek naar ongewenste toegang tot aftapvoorziening KPN later klaar

Het onderzoek van het Agentschap Telecom naar de mogelijkheid om ongewenste toegang tot de aftapvoorziening van KPN te krijgen zal later dan verwacht klaar zijn, zo laat de toezichthouder vandaag weten. Het onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant op basis van een geheim intern rapport dat Huawei vanuit China ongeautoriseerde toegang had tot de kern van het mobiele netwerk van KPN. Daardoor zou het afluisteren van telefoongesprekken door Huawei mogelijk zijn geweest en had het in strijd met de wet inzicht in de database met afgetapte telefoonnummers.

Sinds april is het Agentschap Telecom bezig met het onderzoek, dat antwoord moet geven op de vraag of vandaag de dag ongewenste toegang tot de KPN-tapvoorziening mogelijk is. Deze voorziening zorgt ervoor dat er na een justitieel bevel kan worden afgetapt. "Telecomnetwerken behoren tot de vitale infrastructuur. De veiligheid en integriteit van telecomnetwerken zijn dan ook van het grootste belang voor onze maatschappij en onze economie", aldus de toezichthouder.

Het Agentschap Telecom heeft inmiddels documentatie geanalyseerd en systemen onderzocht. Ook zijn er inspecties bij meerdere datacenters uitgevoerd. In mei werd gemeld dat het onderzoek naar verwachting halverwege september zou zijn afgerond, maar dat is niet gelukt. "De technische complexiteit en het belang van een zorgvuldig proces maken dat de afronding van dit onderzoek nog enige tijd vraagt. De resultaten worden naar verwachting eind dit jaar bekend", zo stelt het Agentschap Telecom, dat opmerkt dat KPN volledige medewerking aan het onderzoek verleent.