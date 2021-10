Kabinet komt niet met cyberverdedigingsprotocol voor gemeenten

Het kabinet zal geen 'cyberverdedigingsprotocol' voor gemeenten opstellen zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Dat heeft demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken laten weten. Eerder dit jaar nam de Tweede Kamer een motie aan waarin werd gevraagd om een 'cyberverdedigingsprotocol voor gemeenten op te stellen waarin staat wat er moet worden gedaan bij ransomware, ddos-aanvallen en andere ontwrichtende cyberaanvallen.

Tijdens een debat over cybercrime in de Tweede Kamer kwam Dilan Yesilgoz-Zegerius, destijds nog VVD-Kamerlid, met een motie om gemeenten bij cyberaanvallen te helpen. Ze wees naar de ransomware-aanval op de gemeente Hof van Twente en stelde dat de gemeente niet over een duidelijk handelingsperspectief beschikte om hier adequaat op te reageren. Volgens Yesilgoz-Zegerius kunnen dergelijke aanvallen dan ook grote gevolgen voor burgers en gemeenten hebben.

Met een cyberverdedigingsprotocol zouden gemeenten over een duidelijk handelingskader beschikken wat te doen in het geval van een cyberaanval. De motie werd met 149 stemmen voor aangenomen, maar Knops zal die niet uitvoeren. "Ik wil vooropstellen dat enkel een cyberverdedigingsprotocol niet effectief zal zijn, omdat er meerdere factoren bepalend zijn in dit verband", stelt de staatssecretaris in een Kamerbrief over de motie.

Volgens Knops worden er allerlei maatregelen voor gemeenten getroffen. "Overheidsorganisaties, zo ook gemeenten, zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop het informatieveiligheidsbeleid in hun organisatie gestalte krijgt. Het blijven uiteindelijk afwegingen van het lokaal bestuur die worden getroffen in het kader van risico-gebaseerd werken." De staatssecretaris stelt dat gemeenten in het bijzonder op tal van manieren worden ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Knops is verder van mening dat in zijn beleid al aandacht wordt besteed aan zowel de preventie van digitale ontwrichting als het bieden van handelingsperspectieven in het geval van een crisis. "Daarbij zet ik in mijn beleid niet in op een cyberverdedigingsprotocol voor alle gemeenten, omdat de ene situatie niet de andere is. Hoe er daadwerkelijk moet worden gehandeld is contextafhankelijk."