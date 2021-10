Politie waarschuwt voor spoofing met Nederlandse 06-nummers

De politie heeft een waarschuwing gegeven voor criminelen die Nederlandse 06-nummers spoofen om zo mensen op te lichten. De criminelen doen zich voor als instantie of bedrijf, nationaal of internationaal, zoals de Belastingdienst, Amazon of de Hoge Raad.

"Zo proberen ze informatie over je persoonsgegevens of geld los te krijgen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat er nog een betaling openstaat, je een app moet downloaden of dat er een zaak tegen je is aangespannen en je je burgerservicenummer moet geven", zegt Yoanne Spoormans van de politie tegenover de Gelderlander.

De criminelen maken gebruik van spoofing, waarbij slachtoffers op hun telefoon een ander nummer krijgen te zien dan waar vandaan wordt gebeld. In dit geval gebruiken de criminelen Nederlandse 06-nummers. Deze nummers zijn volgens Spoormans vermoedelijk bemachtigd bij eerdere oplichtingspraktijken.

Door de waarschuwing wil de politie slachtoffers voorkomen. "Er is geen tijd te verliezen, het is heel moeilijk om deze mensen te pakken en er een goeie vinger achter te krijgen. Daarom is het beter om te voorkomen dan te genezen. We zien dat slachtoffers echt emotionele schade oplopen", aldus Spoormans. De politie weet nog niet op welke doelgroep de criminelen zich precies richten.