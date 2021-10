Grapperhaus komt terug op reactie over real-time gezichtsherkenning in Nederland

Onlangs liet demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming in antwoord op Kamervragen weten dat biometrische surveillance, in de zin van real-time gezichtsherkenning, op dit moment niet in Nederland plaatsvindt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is nu op deze reactie teruggekomen en heeft het antwoord van Dekker "geherformuleerd".

Dekker reageerde op vragen van D66 en GroenLinks over het bericht dat de Nederlandse politie gebruik zou hebben gemaakt van gezichtsherkenningssoftware van Clearview AI. Het bedrijf verzamelde foto's van Facebook, LinkedIn en andere sites voor het trainen van een gezichtsherkenningssysteem. Dit systeem bevat een database van drie miljard verzamelde afbeeldingen. Daarmee kunnen politiediensten onbekende verdachten herkennen. Meer dan zeshonderd Amerikaanse politie- en opsporingsdiensten zouden van Clearview gebruik hebben gemaakt.

In augustus kwam BuzzFeed News met berichtgeving dat de Nederlandse politie vorig jaar van Clearview gebruik heeft gemaakt of geprobeerd heeft dit te doen. Aanleiding voor D66 en GroenLinks om ministers Dekker en Grapperhaus om opheldering te vragen. Volgens minister Dekker maakt de Nederlandse politie geen gebruik van Clearview.

Dekker antwoordde mede namens minister Grapperhaus. In één van zijn antwoorden laat Dekker het volgende weten: "Biometrische surveillance, in de zin van real-time gezichtsherkenning, wordt op dit moment in Nederland niet gedaan." Nu is minister Grapperhaus met een "nader antwoord" gekomen. Volgens Grapperhaus is het antwoord van Dekker over real-time gezichtsherkenning in Nederland namelijk "te ruim omschreven".

De minister stelt dat Dekkers antwoord als doel had om aan te geven dat de politie geen gebruikmaakt van real-time gezichtsherkenning. Daarom heeft hij de zin geherformuleerd naar: "Voor het gebruik van biometrische surveillance in de publieke ruimte door de politie, in de zin van real time gezichtsherkenning, wordt op dit moment in de politieorganisatie geen toestemming gegeven."