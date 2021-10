Coalitie van landen bestempelt ransomware als wereldwijde dreiging

Vervang het woord Ransomware maar door Windows en dan nog een keer lezen. Vroeger zei men al dat de kwaliteit van deze software het aanzien van IT behoorlijk in diskrediet werd gebracht. Nu levert het concreet voor miljarden aan schade op [1] omdat het blijkbaar niet is te beheren.Tot aan degradatie van basketbal team [2] tgv microsoft update van score laptop en de dood van mensen (baby) in ziekenhuizen [3][1] https://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/28/00-cyber-security-beeld-nederland-toegenomen-dreiging-ransomware.html [2] https://www.techdirt.com/articles/20150327/05585830460/german-basketball-team-loses-close-match-with-microsoft-windows-update.shtml [3] https://www.security.nl/posting/724909/Rechtszaak+in+VS+claimt+dat+baby+overleed+als+gevolg+van+ransomware-aanval