FBI: bedrijf doelwit van aanval nadat medewerker malafide update installeert

Een Amerikaans bedrijf is afgelopen augustus doelwit van een aanval geworden nadat een medewerker onbedoeld malware op zijn werksysteem installeerde, zo meldt de FBI. De medewerker bezocht de website van een restaurant die een pop-up toonde dat hij een update voor zijn browser moest installeren om bepaalde features van de site te kunnen gebruiken.

De update bleek in werkelijkheid malware te zijn. Het gedownloade bestand bevatte onder andere Cobalt Strike. Dit is een tool voor het uitvoeren van penetratietests op systemen en netwerken. Het wordt echter ook gebruikt door aanvallers voor het verder compromitteren van aangevallen organisaties en laat aanvallers met besmette systemen communiceren.

Volgens de FBI probeerde de aanvaller via Cobalt Strike informatie over het netwerk en de groepsrechten van het aangevallen bedrijf te verzamelen. Het bedrijf ontdekte de aanval voordat de aanvaller toegang tot klantgegevens of vertrouwelijke informatie kreeg, zo stelt de Amerikaanse opsporingsdienst in een Flash Report dat met Information Sharing and Analysis Centers werd gedeeld.