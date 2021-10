Schotse scholen starten test met gezichtsherkenning als betaalmethode

Verschillende scholen in Schotland zijn een test gestart waarbij leerlingen door middel van gezichtsherkenning voor hun lunch kunnen betalen. Dit zou een tijdswinst van vijf seconde per leerling moeten opleveren. Privacyorganisatie Big Brother Watch maakt zich zorgen en stelt dat het biometrische identiteitscontroles normaliseert voor iets alledaags.

De gezichtsherkenningscamera's staan in de cafetaria van negen verschillende scholen in North Ayrshire en is geïnstalleerd door CBR Cunninghams. Leerlingen kiezen hun maaltijd, kijken naar de camera en lopen vervolgens door. Dit zou het afrekenproces met vijf seconden per leerling moeten versnellen. Tal van Britse scholen maken al gebruik van vingerafdrukscanners, maar volgens critici gaat gezichtsherkenning een stap verder.

"Het normaliseert biometrische identiteitscontroles voor iets gewoons. Je hoeft geen luchthavenachtige technologie te gebruiken zodat kinderen hun lunch kunnen krijgen", zegt Silkie Carlo van Big Brother Watch tegenover de Financial Times. Volgens de scholen die aan de test deelnemen heeft 97 procent van de kinderen of hun ouders toestemming voor het nieuwe systeem gegeven.