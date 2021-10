Accenture bevestigt datalek na ransomware-aanval in augustus

In augustus van dit jaar werd consultancybedrijf Accenture het slachtoffer van een aanval door de LockBit-ransomware waarbij ook gegevens zijn buitgemaakt, zo laat de onderneming in een document aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC weten. De aanvallers maakten een deel van deze data ook openbaar.

Op de dag dat de aanvallers de datadiefstal bij Accenture aankondigden meldde het bedrijf dat het alle systemen had hersteld. Er werd echter niets gemeld over de gestolen data. In het 10K-formulier voor de Securities and Exchange Commission (SEC) laat Accenture weten dat het in augustus "ongewone activiteit" in één van de omgevingen ontdekte, waarbij ook bedrijfsinformatie door een "derde partij" is gestolen. "Een deel daarvan is door de derde partij openbaar gemaakt", aldus het document.

Accenture is een Fortune 500-bedrijf met een omzet van ruim 44 miljard dollar in 2020. De onderneming telt 569.000 medewerkers. Een aantal dagen voor de aanval meldde Accenture nog in een blogposting dat het aantal inbraken op systemen in de eerste helft van dit jaar was verdubbeld.