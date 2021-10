Brave vervangt DuckDuckGo, Google en Qwant door eigen zoekmachine

De makers van de Brave-browser hebben besloten om de standaard ingestelde zoekmachine bij nieuwe gebruikers te vervangen door de eigen zoekmachine. De aanpassing geldt vooralsnog alleen voor Amerikaanse, Britse, Canadese, Duitse en Franse gebruikers. In de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk zal Brave Search Google als standaard zoekmachine vervangen. In Frankrijk moet Qwant het veld ruimen en bij nieuwe Duitse gebruikers moet DuckDuckGo plaats maken.

De komende maanden zal de aanpassing voor nieuwe gebruikers in meer landen gaan gelden. Bestaande Brave-gebruikers zullen hun standaard ingestelde zoekmachine behouden. Brave meldt dat de eigen zoekmachine op dit moment nog geen advertenties toont, maar dat de gratis versie van Brave Search binnenkort wel advertenties zal ondersteunen. Naast de gratis versie zal de zoekmachine binnenkort ook een betaalde versie zonder advertenties bieden.

Web Discovery Project

Tevens heeft Brave het Web Discovery Project (WDP) gelanceerd. Volgens de browserontwikkelaar is dit een systeem waarmee gebruikers op anonieme wijze data kunnen bijdragen om de dekking en kwaliteit van Brave Search te verbeteren. Het gaat hier om een opt-in feature die volgens Brave de privacy en anonimiteit van gebruikers "by design" beschermt, zodat verzamelde data, zoals zoekopdrachten en bezochte websites, niet naar gebruikers of hun apparaten is te herleiden.