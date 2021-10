Raad voor de Rechtspraak verwacht telehoren in toekomst vaker in te zetten

De Raad voor de Rechtspraak verwacht en stimuleert dat telehoren in de toekomst blijvend zal worden ingezet, niet alleen bij strafzaken, maar ook op andere rechtsgebieden. "Hoewel het de rechter is die in elke individuele zaak het best in staat is om af te wegen of telehoren aangewezen is of niet”, aldus een woordvoerder tegenover De Telegraaf. Ook het Openbaar Ministerie stelt dat telehoren allerlei voordelen heeft, maar strafrechtadvocaten zijn kritisch.

Vanwege de coronamaatregelen besloot de rechtspraak meer rechtszaken op afstand te behandelen. Dit bracht allerlei voordelen met zich mee, zo stelt Rinus Otte, procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie. Zo voorkwam het vertragingen omdat verdachten niet volgens de regels afstand deden van hun recht om aanwezig te zijn, waardoor het OM de zaak moet aanhouden. Het kan ook voordelen voor slachtoffers en verdachten hebben, stelt Otte verder. Wel is het volgens de procureur-generaal belangrijk dat alle partijen akkoord zijn met het gebruik van telehoren.

"Als zittingen digitaler worden, kunnen juist meer mensen toegang krijgen. Het zou geweldig zijn als je ook nog een mogelijkheid inbouwt voor publiek om vragen te stellen. Nu is de afstand tot de burger enorm. Ik heb altijd het standpunt gehuldigd dat rechters te midden van het volk moeten rechtspreken, zoals dat vroeger op het marktplein plaatsvond", merkt Otte op.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten kleven er grote bezwaren aan het gebruik van telehoren. "Het is noodzakelijk dat de privacy van verdachten, slachtoffers en overige deelnemers zodanig wordt gewaarborgd dat daarvan geen misbruik kan worden gemaakt. Als mensen thuis zonder toezicht naar een livestream kijken, is dat onmogelijk te regelen", laat voorzitter Jeroen Soeteman aan De Telegraaf weten

Otte erkent dat er bij telehoren inderdaad privacyproblemen om de hoek komen kijken die moeten worden aangepakt. "Ja, hoe voorkom je dat iemand denkt: 'Ik gooi die tronie op Facebook'. Die privacykwestie is nog niet opgelost. En moet wel worden opgelost. Want je ontkomt er niet aan om meer digitaal te doen om te zorgen dat het strafproces bij de tijd blijft."