Bedrijven vragen personeel om qr-code voor toegang tot werkvloer

Bedrijven in verschillende sectoren vragen personeel om een geldige qr-code in de CoronaCheck-app om toegang tot de werkvloer te krijgen, zo meldt BNR. Het gaat in ieder geval om ondernemingen in de schoonmaak- en de bouwsector. Werknemers die geen geldige qr-code tonen mogen in sommige gevallen niet werken.

"We hebben zeker voorbij zien komen dat opdrachtgevers eerst een qr-code van werknemers willen zien. Ook particulieren vragen hier soms naar. Als de werknemer vervolgens weigert om de code te laten zien, dan worden ze soms van de klus afgehaald", zegt een woordvoerder van branchevereniging Bouwend Nederland.

Bedrijven mogen hun personeel geen qr-code vragen om te kunnen werken. Werknemers die niet zijn gevaccineerd hebben dezelfde rechten als personeel dat wel is gevaccineerd, merkt Pascal Besselink op, rechtsbijstandsverzekeraar DAS. Werknemers die worden weggestuurd moeten hun werkgever laten weten dat ze het hier niet mee eens zijn.

Wanneer de werkgever toegang voor langere duur weigert moet de werknemer een brief sturen dat hij beschikbaar is voor werk en aanspraak maakt op loon. In een uiterst geval kan de werknemer een procedure starten om weer te mogen werken. "In ieder geval zal de werkgever over de periode dat je niet naar werk mag gewoon je loon moeten doorbetalen", aldus Besselink.

Begin deze maand liet demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat werkgevers op dit moment geen coronatoegangsbewijs van werknemers mogen eisen om hen toegang tot de werkvloer te geven, maar het kabinet verkent wel of dit mogelijk moet worden gemaakt.