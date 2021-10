Grapperhaus moet opheldering geven over gebruik real-time gezichtsherkenning

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet opheldering geven over zijn recente reactie dat de politie op dit moment geen toestemming heeft voor de inzet van real-time gezichtsherkenning in de openbare ruimte. D66 heeft de minister hierover Kamervragen gesteld.

Volgens BuzzFeed News heeft de Nederlandse politie vorig jaar gebruikgemaakt van de gezichtsherkenningssoftware van het Amerikaanse bedrijf Clearview of geprobeerd dit te doen. Aanleiding voor D66 en GroenLinks om ministers Dekker voor Rechtsbescherming en Grapperhaus om opheldering te vragen. Dekker liet op Kamervragen weten dat de politie niet met Clearview werkt en dit ook niet van plan is. Ook zijn er geen producten van het bedrijf afgenomen.

Dekker antwoordde mede namens minister Grapperhaus. In één van zijn antwoorden laat Dekker het volgende weten: "Biometrische surveillance, in de zin van real-time gezichtsherkenning, wordt op dit moment in Nederland niet gedaan." Halverwege oktober kwam minister Grapperhaus met een "nader antwoord" over de inzet van gezichtsherkenningssoftware. Volgens Grapperhaus is het antwoord van Dekker over real-time gezichtsherkenning in Nederland namelijk "te ruim omschreven".

De minister stelt dat Dekkers antwoord als doel had om aan te geven dat de politie geen gebruikmaakt van real-time gezichtsherkenning. Daarom heeft hij de zin geherformuleerd naar: "Voor het gebruik van biometrische surveillance in de publieke ruimte door de politie, in de zin van real-time gezichtsherkenning, wordt op dit moment in de politieorganisatie geen toestemming gegeven."

Deze herformulering is weer reden voor D66-Kamerlid Van Ginneken om de minister om opheldering te vragen. "Hoe moet "real-time” in deze herformulering geïnterpreteerd worden en valt een toepassing als Clearview daar wel of niet onder?", zo wil ze weten. Grapperhaus moet ook duidelijk maken hoe "op dit moment" in deze herformulering geïnterpreteerd moeten worden.

Van Ginneken wil ook weten of erop eerdere momenten wel toestemming is gegeven of dat de politie in de toekomst hier toestemming voor krijgt. Ze wijst mede naar berichtgeving dat politie in landen als België, Finland en Zweden toch gebruik heeft gemaakt van gezichtsherkenningssoftware nadat dit eerst werd ontkend. Afsluitend vraagt het D66-Kamerlid of de minister het ermee eens is dat transparantie over het gebruik van gezichtsherkenning en andere vergaande surveillancetechnologie door de politie erg belangrijk is voor het vertrouwen in deze instantie. Grapperhaus heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.