150 personen aangehouden bij operatie tegen online verkoop illegale goederen

Bij een internationale politieoperatie gericht tegen verkopers en kopers van illegale goederen op internet zijn honderdvijftig personen aangehouden en voor 26,7 miljoen euro aan contanten en cryptovaluta in beslag genomen, alsmede 234 kilo drugs en 45 wapens. Dat hebben Europol en de Nederlandse politie vandaag bekendgemaakt.

De operatie werd Dark HunTOR genoemd en bestond uit een reeks afzonderlijke maar elkaar aanvullende acties in Australië, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waarbij Europol en Eurojust een coördinerende rol speelden. De operatie volgt op het offline halen van de illegale online marktplaats DarkMarket op 12 januari van dit jaar.

Daarbij wisten de Duitse autoriteiten de vermeende beheerder aan te houden en de onderliggende infrastructuur in beslag te nemen. Dit leverde onderzoekers wereldwijd een grote hoeveelheid informatie op. Het Europese Cybercrime Centrum van Europol (EC3) is sindsdien bezig geweest om de identiteit van de belangrijkste verdachten te achterhalen.

Naar aanleiding hiervan zijn honderdvijftig vermeende kopers en verkopers van tienduizenden illegale goederen in Europa en de Verenigde Staten aangehouden. Volgens Europol gaat het om zogeheten "high-value targets". Vier van de verdachten werden in Nederland aangehouden.

"We zoeken voortdurend nieuwe manieren om onrust bij beheerders van illegale marktplaatsen, verkopers en kopers te creëren. Zo publiceerden we ook dit keer een lijst op het dark web, met daarop alle nicknames op een rij van veroordeelde verkopers die gestopt zijn met hun illegale praktijken", zegt Nan van de Coevering, teamleider van het Team Cyber Enabled Crim van de Dienst Landelijke Recherche.

Ze voegt toe dat verkopers die op de lijst staan hierdoor weten dat ze in beeld zijn of komen bij politie en justitie, en kopers weten dat ze de verkopers op de lijst niet kunnen vertrouwen. "Zo hopen we Nederland steeds minder aantrekkelijk te maken voor illegale handel", aldus Van de Coevering.