FBI: dertig Amerikaanse bedrijven besmet door Ranzy Locker-ransomware

Het afgelopen jaar zijn meer dan dertig Amerikaanse bedrijven besmet geraakt met de Ranzy Locker-ransomware, waaronder bouwbedrijven, overheidsinstanties, it-bedrijven en transportondernemingen, zo stelt de FBI. In de meeste gevallen wisten de aanvallers binnen te komen via bruteforce-aanvallen op RDP (remote desktop protocol)-accounts.

Daarnaast maken de aanvallers gebruik van phishing en kwetsbaarheden in Microsoft Exchange om toegang tot netwerken te krijgen. Zodra er toegang is verkregen zoeken de aanvallers naar waardevolle bestanden om te stelen, zoals klantgegevens, persoonsgegevens en financiële documenten. Hierna wordt data op besmette systemen versleuteld. Slachtoffers moeten losgeld betalen voor het ontsleutelen van bestanden of publicatie van gestolen data te voorkomen.

De FBI laat weten dat de aanvallers nieuwe accounts kunnen aanmaken op domeincontrollers, servers, workstations en active directories. Bij zeker drie slachtoffers zijn accounts met de naam "felix" aangetroffen. Om besmettingen te voorkomen of de impact te beperken geeft de opsporingsdienst verschillende adviezen, waaronder offline opslag van back-ups, netwerksegmentatie, het controleren op nieuwe accounts en het uitschakelen van hyperlinks in e-mails (pdf).