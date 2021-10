Europees cyberagentschap noemt ransomware grootste digitale dreiging

Ransomware was het afgelopen jaar de grootste cyberdreiging, zo stelt het Europees Agentschap voor cyberbeveiliging (ENISA) in een vandaag verschenen rapport. Phishingmails en bruteforce-aanvallen op RDP (remote desktop protocol)-accounts zijn de voornaamste manieren waarop organisaties met ransomware besmet raken.

Volgens het ENISA was RDP de afgelopen jaren de voornaamste aanvalsvector, maar is er sinds vorig jaar een afname zichtbaar. Aanvallen via phishingmails namen vorig jaar juist toe. "Beide vectoren zijn de meestgebruikte manieren om initieel toegang te krijgen", aldus het cyberagentschap, dat toevoegt dat het ook de goedkoopste en daardoor meest rendabele methodes voor aanvallers zijn.

Het voordeel van bruteforce-aanvallen op RDP-accounts is dat een aanvaller zo toegang via legitieme inloggegevens krijgt, waardoor hij onopgemerkt blijft. ENISA stelt dat organisaties met een grotere securityvolwassenheid op dergelijke activiteit monitoren, maar dat dit bij de meeste mkb-bedrijven niet het geval is. RDP-aanvallen zijn mogelijk door het gebruik van zwakke wachtwoorden, het ontbreken van tweefactorauthenticatie of vpn-toegang tot het RDP-systeem. Gebruik van kwetsbaarheden in RDP zelf komt voor, maar is eerder een uitzondering, zo staat in het ENISA-rapport.

Verder claimt de organisatie dat het losgeldbedrag dat aanvallers vragen het afgelopen jaar is verdubbeld. De Conti-groep en REvil-groep zijn voor zover bekend de succesvolste ransomwaregroepen en zouden dit jaar elk twaalf miljoen dollar losgeld van slachtoffers hebben ontvangen. Ook stelt ENISA dat verzekeringen die het losgeld van slachtoffers vergoeden de ransomware-economie aanjagen. Om ransomware-aanvallen te voorkomen of beperken geeft het cyberagentschap ook verschillende adviezen in het rapport.

Met het ENISA Threat Landscape 2021 (ETL) rapport wil het cyberagentschap naar eigen zeggen het digitale dreigingslandschap in kaart brengen, om zo beslissingsmakers, beleidsmakers en securityspecialisten te helpen bij het opstellen van strategieën om burgers, organisaties en cyberspace te beschermen.