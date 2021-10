ProtonMail wint rechtszaak over bewaarplicht voor e-mailproviders

E-mailproviders in Zwitserland zijn geen telecomproviders en vallen daardoor ook niet onder de bewaarplichtregels die voor laatstgenoemde gelden, zo heeft een Zwitserse rechtbank geoordeeld in een rechtszaak die e-mailprovider ProtonMail tegen de Zwitserse overheid had aangespannen.

Eerder dit jaar oordeelde het Zwitserse hooggerechtshof in een zaak van chatdienst Threema dat chatdiensten geen telecomproviders zijn. "Beide uitspraken zijn een overwinning voor privacy in Zwitserland, aangezien veel Zwitserse bedrijven nu zijn uitgezonderd van het overhandigen van bepaalde gebruikersinformatie in reactie op Zwitserse gerechtelijke bevelen", laat het team van ProtonMail in een reactie weten.

De e-mailprovider stelt dat het vanwege de sterke privacybescherming die het biedt bewust voor Zwitserland als thuisbasis heeft gekozen. "We blijven echter de ontwikkelingen in Zwitserland en andere landen volgen, en indien nodig, ons aanpassen om ervoor te zorgen dat de jurisdictie waar we gevestigd zijn de best mogelijke privacybescherming biedt." Onlangs kwam ProtonMail nog in het nieuws omdat het het ip-adres van een Franse activist aan de Zwitserse politie had verstrekt.