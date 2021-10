Apple geeft in iOS 15.2 overzicht van door apps gebruikte data en sensoren

Apple heeft aan de bètaversies van iOS 15.2 en iPadOS 15.2 een nieuwe feature toegevoegd genaamd App Privacy Report waarmee gebruikers onder andere kunnen zien van welke data en sensoren geïnstalleerde apps gebruikmaken. Met de lancering van iOS 15 en iPadOS 15 introduceerde Apple al een feature genaamd Record App Activity. Daarmee is het mogelijk voor gebruikers een overzicht te maken van door apps gebruikte sensoren, data en internetgebruik.

Met de lancering van iOS 15.2 en iPadOS 15.2 zal deze activiteit in een nieuwe gebruikersinterface genaamd App Privacy Report worden getoond. De feature laat zien hoe vaak apps de permissies gebruiken die ze van gebruikers hebben gekregen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toegang tot ata, locatie, camera, contacten, foto's of microfoon. App Privacy Report toont de netwerkactiviteit van elke app en met welke domeinen er verbinding is gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om domeinen van trackers of analyticsdiensten.

Apple laat weten dat de introductie van App Privacy Report een "fantastisch moment" voor app-ontwikkelaars is om te kijken hoe hun apps van data, sensoren en internet gebruikmaken. MacRumors heeft een aantal screenshots van de nieuwe feature gepubliceerd. Wanneer de definitieve versies van iOS 15.2 en iPadOS 15.2 precies verschijnen is nog niet bekend.