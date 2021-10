Avast brengt gratis decryptietool uit voor Babuk- en LockFile-ransomware

Antivirusbedrijf Avast heeft een gratis decryptietool voor de AtomSilo- Babuk- en LockFile-ransomware uitgebracht waarmee slachtoffers hun bestanden kosteloos kunnen ontsleutelen. Onlangs liet Google nog weten dat Babuk tot de meest actieve ransomware-exemplaren van het afgelopen jaar behoort en in juli nog voor een piek in het aantal ransomware-exemplaren zorgde.

In september lekte de broncode van Babuk op internet, samen met een aantal decryptiesleutels. Op basis van de gelekte broncode en decryptiesleutels heeft Avast een gratis decryptietool kunnen ontwikkelen. De LockFile-ransomware kwam eerder dit jaar in het nieuws omdat het via kwetsbare Exchange-servers meerdere organisaties wist te infecteren. De AtomSilo-ransomware is nagenoeg gelijk aan LockFile, aldus Avast.

Beveiligingsonderzoeker Jirí Vinopal liet onlangs via Twitter weten dat hij erin was geslaagd AtomSilo te kraken. Een kwetsbaarheid in de ransomware maakt het mogelijk om bestanden zonder te betalen te ontsleutelen. Aangezien AtomSilo en LockFile nagenoeg identiek zijn is de kwetsbaarheid ook in de laatstgenoemde aanwezig. Avast gebruikte de informatie van Vinopal voor het ontwikkelen van een gratis decryptietool. Wat de kwetsbaarheid precies inhoudt is niet bekendgemaakt. Daarnaast kan de decryptietool niet alle bestanden ontsleutelen, zo laat het antivirusbedrijf weten.