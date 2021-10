SP wil opheldering over gebruik gezichtsherkenning voor toegang tot festivals

De SP heeft demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd over het gebruik van gezichtsherkenning om toegang tot festivals en evenementen te krijgen. Aanleiding is berichtgeving over een Limburgs festival waar bezoekers door middel van gezichtsherkenning zich konden laten identificeren.

Bezoekers moesten een app installeren en vervolgens hun persoonsgegevens invoeren en een selfie en een scan van het identiteitsbewijs maken. Bij het festival konden deze bezoekers hun gezicht bij een "fast lane" laten scannen om zo toegang tot het terrein te krijgen. Volgens de festivalorganisator maakte ongeveer dertig procent van de bezoekers gebruik van de gezichtsscan.

De leverancier van de apparatuur en software laat tegenover NRC weten dat er de afgelopen maanden ongeveer 25 evenementen plaatsvonden waar bezoekers via een gezichtsscan toegang toe konden krijgen. Daarnaast is De Elfde van de Elfde, de opening van het carnavalsseizoen in Roermond, van plan de technologie in te zetten. Eerder stelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat dit soort systemen alleen mogen worden ingezet als het écht nodig is en het doel niet met minder ingrijpende maatregelen is te bereiken.

SP-Kamerlid heeft Leijten wil nu opheldering van Knops. "Bent u het met mij eens dat gezichtsherkenning grote risico’s kent, zoals een groot verlies aan privacy, het ongeoorloofd gebruik van persoonlijke data en buitensluiting? Zo nee, waarom niet?", vraagt ze aan de staatssecretaris. De staatssecretaris moet daarnaast laten weten of hij het wenselijk vindt dat evenementen gebruikmaken van gezichtsherkenningstechnologie van private aanbieders, terwijl er ook minder ingrijpende alternatieven voorhanden zijn.

"In hoeverre vindt u dat er wordt voldaan aan de eis dat gebruik van gezichtsherkenningssoftware vrijwillig moet zijn, als er bijvoorbeeld evenementen georganiseerd zouden worden waarbij negen toegangspoorten werken met gezichtsherkenning en één reguliere toegangspoort voor bezoekers is? Bent u het met mij eens dat de grens tussen vrijwillig en drang of zelfs praktische dwang niet altijd eenduidig is? Bent u het met mij eens dat deze beslissingen binnen een wettelijk kader horen?", vraagt Leijten verder.

Knops moet tevens duidelijk maken of erbij de grootschalige inzet van nieuwe technologieën voldoende rekening met de maatschappelijke gevolgen wordt gehouden en of hij bereid is hier onderzoek naar te laten doen. Verder wil het SP-Kamerlid weten of voldoende geborgd is dat werknemers in bijvoorbeeld voetbalstadions niet verplicht mogen worden om van gezichtsherkenning gebruik te maken om toegang tot hun werk te krijgen. De staatssecretaris heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden (pdf).