Consumentenbond: softwareproblemen steeds vaker oorzaak autopech

Autopech wordt steeds vaker veroorzaakt door softwareproblemen, ook bij relatief jonge auto's, zo stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Voor het onderzoek werden ruim zevenduizend autobezitters ondervraagd of en hoe vaak zij het afgelopen jaar met pech naar de garage moesten.

Tachtig procent van hen gaf aan geen problemen met hun auto te hebben gehad. Een verbetering ten opzichte van eerdere enquêtes, toen het nog om 74 procent van de ondervraagden ging. Problemen met software of elektronica zijn de voornaamste reden voor pech. "Een nieuwe trend is de opkomende softwareproblematiek. Vooral bij elektrische auto's wordt vaak een bug in de software gemeld. Dan moet je in de meeste gevallen ouderwets terug naar de dealer voor een software-update", aldus de Consumentenbond.

"Alleen bij Tesla kan een update op afstand worden uitgevoerd", zo laat de bond verder weten. Uit de enquête blijkt dat Tesla-rijders relatief veel problemen melden, vooral met het informatiesysteem van de Tesla Model S waarbij de computer vastloopt. Ook bij andere merken zijn er softwareproblemen, zoals de Renault Captur. Het gaat dan om uitvallende navigatie, spontaan resettende dagtellers en niet functionerende verbruiksindicatoren. Deze zouden inmiddels door een update moeten zijn verholpen. Softwareproblemen zorgen er ook voor dat de Subaru Forester een lagere betrouwbaarheidsscore krijgt.