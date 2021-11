VVD wil pilot met gebruik van particuliere dna-databases voor cold cases

De VVD heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gevraagd of hij bereid is een pilot te starten met het gebruik van particuliere dna-databases voor het onderzoek naar cold cases. Grapperhaus liet vorig jaar al weten dat hij zou laten onderzoeken of dergelijke dna-databases voor het oplossen van cold cases in Nederland kunnen worden gebruikt.

In de Verenigde Staten zijn er verschillende commerciële dna-databases. Mensen van over de hele wereld kunnen hun dna daarnaartoe sturen om bijvoorbeeld verwanten te vinden of hun geografische herkomst te achterhalen. In de Verenigde Staten zijn dergelijke databanken al meerdere keren door de autoriteiten gebruikt voor het oplossen van coldcasezaken. Ook in Zweden is er gebruik van gemaakt.

Recentelijk liet de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers tegenover NPO Radio 1 weten dat het proces te traag gaat, omdat er binnen politie, Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid al zo’n tweeënhalf jaar over het mogelijk gebruik van de databanken wordt gesproken. Dna-deskundige Lex Meulenbroek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) pleit voor eenzelfde pilot als in Zweden, waarbij het daderspoor van een specifieke cold case wordt geüpload naar een commerciële dna-databank.

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian ziet dit zitten en heeft minister Grapperhaus nu Kamervragen gesteld. "Wanneer is het technisch gezien mogelijk een pilot te starten met het gebruik van particuliere genealogische dna-databanken bij onbekende doden?", zo vraagt hij aan de minister. Grapperhaus moet ook duidelijk maken wanneer het onderzoek naar het gebruik van commerciële dna-databases is afgerond.

"Bent u bereid op korte termijn een pilot te starten waarbij bij tenminste één cold case wordt uitgebreid met het gebruik van particuliere genealogische databanken? Zo nee, waarom niet?", vraagt Ellian verder. Het VVD-Kamerlid wil ook weten in hoeverre er juridische belemmeringen zijn die het tot stand komen van een pilot op korte termijn verhinderen. Grapperhaus heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.