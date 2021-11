MediaMarkt stopt met afnemen van vingerafdrukken werknemers

Elektronicaketen MediaMarkt gaat na kritiek van vakbond FNV stoppen met het afnemen van vingerafdrukken van werknemers. Die moeten voor een vingerafdrukscanner, waarmee toegang tot bepaalde plekken in het bedrijf kan worden verkregen, hun vingerafdrukken afstaan.

"Je vingerafdruk achterlaten om te kunnen werken in een elektronicawinkel… Het moet toch niet gekker worden? We hebben het hier over de MediaMarkt, niet over een kerncentrale of het hoofdkwartier van de geheime dienst", zegt Onur Erdem, bestuurder van FNV Handel. op de website van de vakbond.

Biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk, zijn bijzondere persoonsgegevens. Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is. Mogelijke uitzonderingen zijn bijvoorbeeld wanneer betrokkenen om uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd of als het gebruik van biometrische gegevens noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.

"Een werkgever moet afwegen of gebouwen en informatiesystemen zó goed beveiligd moeten zijn dat dit niet anders kan dan door (alleen) biometrie te gebruiken. Die noodzaak zal er vaak niet zijn, omdat er goede alternatieven zijn", zo stelde de Autoriteit Persoonsgegevens in de zaak van een bedrijf dat voor aanwezigheids- en tijdsregistratie vingerafdrukken afnam en hiervoor een AVG-boete van 725.000 euro kreeg opgelegd.

Ook volgens FNV zijn er veel makkelijkere manieren om deuren af te sluiten, die niet onnodig hightech zijn en gegevens van mensen verzamelen. "Komt nog eens bij dat MediaMarkt helemaal niet zegt wat ze verder doen met de gegevens of met wie ze deze delen. Kortom: hier moet snel een einde aan komen", aldus Erdem.

Tegenover NU.nl meldt MediaMarkt dat het gebruik van vingerafdrukscanners voor werknemers wordt uitgefaseerd. "Het beleid om van specifieke medewerkers vingerafdrukken te verzamelen was er uitsluitend op gericht om essentiële beveiligingsrisico's te beperken", reageert een woordvoerder. "In het verleden bleek dat het gebruik van andere beveiligingsmaatregelen nog altijd risico's met zich meebrengt, zoals verlies van de toegangspas en de mogelijkheid dat de toegangspas aan een onbevoegde wordt gegeven."