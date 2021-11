Systemen openbaar vervoer Toronto getroffen door ransomware-aanval

Systemen van de Toronto Transit Commission (TTC), verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de Canadese stad, zijn getroffen door een ransomware-aanval. Daardoor zijn verschillende diensten waar reizigers gebruik van maken onbeschikbaar. Het gaat onder andere om het online portaal voor het maken van reserveringen, de apps voor het plannen van reizen, informatieborden op perrons en andere communicatiesystemen.

Ook het Vision System, dat voor de communicatie met voertuigbestuurders wordt gebruikt, is offline. In de tussentijd gebruikt de TTC radio als back-up om met personeel te communiceren. Chauffeurs zijn ook gevraagd om de eigen mobiele telefoons te gebruiken, meldt de Toronto Sun. Verder heeft de transportautoriteit geen beschikking over e-mail en is het interne netwerk uitgeschakeld.

De aanval werd vorige week donderdagnacht na verdachte netwerkactiviteit ontdekt. Er zouden zich geen grote ov-verstoringen hebben voorgedaan, maar het is nog onbekend of er ook gegevens van reizigers en medewerkers zijn gestolen, laat CTV News weten. Verdere details over hoe de aanval kon plaatsvinden zijn niet gegeven, maar de TTC laat weten dat het systemen gaat upgraden om herhaling te voorkomen.