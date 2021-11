Kabinet wil wetsvoorstel dat NCTV burgers online laat volgen snel behandelen

Het kabinet wil het wetsvoorstel dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) toestaat om burgers online te volgen en gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, analyseren en met binnen- en mogelijk ook buitenlandse partijen te delen snel behandelen. Dat laat demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten, die het voorstel op zeer korte termijn naar de Tweede Kamer hoopt te sturen.

Het wetsvoorstel Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid staat de NCTV toe om voor de bestrijding van terrorisme en de nationale veiligheid persoonsgegevens te verwerken. Ook moet het mogelijk worden om fenomenen en trends op deze terreinen te signaleren, analyseren en duiden en hier beleid op te voeren.

Het wetsvoorstel volgt op berichtgeving van het NRC dat de NCTV, jarenlang in strijd met de wet, privacygevoelige informatie over burgers verzamelde en verspreidde. Ook stelde de krant dat medewerkers van de dienst door middel van nepaccounts op sociale media in het geheim honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en linkse en rechtse activisten volgen.

Juristen van Justitie stelden dat de analyse- en coördinatiewerkzaamheden van de NCTV als 'juridisch kwetsbaar' moeten worden bestempeld en het besluit van het ministerie 'onvoldoende grondslag biedt' voor de verwerking van persoonsgegevens. "De algehele conclusie luidde dat de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij bepaalde analyse- en coördinatiewerkzaamheden juridische versteviging nodig heeft", aldus Grapperhaus, die hiervoor een wetsvoorstel opstelde.

Op grond van de conclusie van de juristen werd eerder dit jaar besloten verschillende werkzaamheden te staken die op dit moment ook niet meer worden uitgeoefend. Het gaat om het verstrekken van duidingen over individuele personen voor zowel de Taskforce Problematisch Gedrag en Ongewenste Buitenlandse Financiering, alsmede op verzoek van lokale overheden.

Naar aanleiding van de conclusie en werkwijze van de NCTV stelde SP-Kamerlid Van Nispen vragen aan de minister. Zo wilde hij weten of Grapperhaus het ermee eens is dat naar aanleiding van het naar buitengekomen nieuws de behandeling van het ingediende wetsvoorstel over de grondslagen voor de NCTV in ieder geval gestaakt moet worden totdat de Kamer over deze kwestie volledig is geïnformeerd.

De minister ziet dat niet zitten: "Het kabinet is juist voorstander van een spoedige behandeling van het wetsvoorstel. Doel van het wetsvoorstel is immers de juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens te verstevigen en te voorzien van een formeelwettelijke basis. Het staken van de behandeling van dat wetsvoorstel zou in dat licht juist averechts werken."

Grapperhaus stelt dat het in belang van de nationale veiligheid is dat het wetsvoorstel wordt aangenomen zodat de NCTV de nu gestaakte werkzaamheden zo spoedig mogelijk kan hervatten. Eerder werd het wetsvoorstel al voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De minister heeft het advies inmiddels ontvangen en verwacht het wetsvoorstel op zeer korte termijn naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.