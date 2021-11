Kabinet wil dat werkgevers en winkels om coronabewijs kunnen vragen

Het kabinet wil dat werkgevers en winkels straks in staat worden gesteld om personeel en klanten om een coronatoegangsbewijs te vragen. Een wetswijziging die dit mogelijk moet maken is in voorbereiding, zo schrijft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Het Outbreak Management Team (OMT) is op dit moment geen voorstander van het verplicht stellen van het coronatoegangsbewijs bij medewerkers en bezoekers in de zorg.

Gisteren maakten premier Rutte en De Jonge bekend dat het coronatoegangsbewijs vanaf 6 november op meer locaties wordt verplicht. Naast de bioscopen en de horeca binnen gaat het ook gelden voor terrassen, georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals sportschool, groepslessen, voetbal en zwemmen. Dit geldt voor zowel sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines.

Ook deelnemers aan georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf 18 jaar, zoals muziekles en schilderles, of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel, moeten een coronabewijs tonen. Verder wordt het bewijs verplicht voor zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen, evenementen met en zonder vaste zitplaats, doorstroomlocaties en doorstroomevenementen.

Daarnaast wordt er gewerkt aan wetswijzigingen waardoor het coronatoegangsbewijs op meer plekken kan worden ingezet. Zo wil het kabinet niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening als sectoren aanwijzen waar het tonen van een coronabewijs wordt verplicht. Het gaat dan om bijvoorbeeld om winkels die niet-essentiële producten verkopen en bij pret- en dierenparken.

Verder wil het kabinet het coronabewijs verplichten voor werknemers in de sectoren waar een coronabewijs al is verplicht voor bezoekers en deelnemers. Daarnaast moet het mogelijk worden voor werkgevers om personeel onder voorwaarden om een coronabewijs te vragen. Ook moet het voor zorginstellingen mogelijk worden om bezoekers onder voorwaarden om een coronatoegangsbewijs te vragen om toegang tot de zorginstelling te krijgen.

Het OMT ziet invoering van een coronabewijs voor zorgpersoneel op dit moment niet zitten. "Het is niet duidelijk of de inzet van het coronatoegangsbewijs voor zorgmedewerkers meerwaarde heeft voor de gezondheid van kwetsbare patiënten. Besmetting van zorgmedewerker naar patiënt kan worden voorkomen door het dragen van een mondneusmasker en/of het houden van 1,5 meter afstand. Bij goede naleving van de basismaatregelen en andere preventieve maatregelen lijkt de meerwaarde van het coronatoegangsbewijs bij het voorkómen van infecties klein."

In een advies aan het kabinet stelt het OMT dat toepassing van het coronabewijs en dagelijks testen bij ongevaccineerde medewerkers tot demotivatie en mogelijk zelfs vertrek uit de zorg zou kunnen leiden, terwijl er al personeelskrapte is. Bij inzet van het coronabewijs voor bezoekers in de zorg(instellingen) geldt dat niet-gevaccineerde bezoekers voor elk bezoek getest worden en zij mogen bij een positieve test niet op bezoek komen. "Het is niet bekend hoeveel infecties bij kwetsbare patiënten hierdoor voorkomen worden", aldus het OMT (pdf).

Het kabinet is van plan om op 12 november te besluiten of en hoe het eerste wetsvoorstel, over het coronabewijs voor niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening, al in procedure gebracht moet worden.