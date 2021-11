Hoekstra gaat banken nogmaals wijzen op vergoeden spoofingslachtoffers

Demissionair minister Hoekstra van Financiën gaat banken nogmaals wijzen op het zo ruimhartig mogelijk compenseren van klanten die het slachtoffer van spoofing zijn geworden. Dat laat de bewindsman weten op vragen van de SP. In juli meldde Betaalvereniging Nederland nog dat de schade door spoofing, ook aangeduid als bankhelpdeskfraude, dit jaar waarschijnlijk naar een nieuw record van veertig miljoen euro zal stijgen.

Bij bankhelpdeskfraude bellen oplichters mensen op en doen zich voor als bankmedewerker. Daarbij maken ze soms gebruik van spoofing, waardoor op de telefoon van het slachtoffer het telefoonnummer van de bank wordt getoond. Vervolgens wordt het slachtoffer misleid om een groot geld bedrag naar een zogenaamde "kluisrekening" van de bank over te maken. Het komt ook voor dat slachtoffers wordt gevraagd een programma op de computer te installeren zodat die door de zogenaamde bankmedewerker kan worden overgenomen.

Eind vorig jaar besloten banken na overleg met minister Hoekstra om slachtoffers met terugwerkende kracht te vergoeden. SP-Kamerlid Van Nispen wilde van Hoekstra weten of hij inmiddels een beeld heeft van hoe banken omgaan met het vergoeden van spoofingfraude en of er verschillen tussen banken zijn in hoe zij spoofingschade afhandelen.

De minister laat daarop weten dat banken inmiddels toetsingscriteria hebben opgesteld voor het vergoeden van spoofingslachtoffers. Zo mag het slachtoffer niet medeplichtig aan de fraude zijn, heeft het slachtoffer niet eerder een vergoeding voor spoofing ontvangen bij dezelfde bank en werkt het slachtoffer voldoende mee aan het fraudeonderzoek van de bank. "Als aan deze criteria voldaan wordt krijgt het slachtoffer 100 procent van de schade uit coulance vergoed", stelt Hoekstra.

Van Nispen vroeg de minister ook of het klopt dat ABN Amro en de Volksbank minder snel tot vergoeding van spoofingfraude overgaan dan andere banken. Volgens de minister hanteren alle banken het toetsingscriteria, maar kan het zijn dat er verschillen zijn tussen de precieze afhandeling van de schadevergoeding van spoofingfraude door banken.

"In zijn algemeenheid vind ik het belangrijk dat het coulancekader door de banken gehanteerd wordt en dat klanten die slachtoffer worden van spoofing zo ruimhartig mogelijk gecompenseerd worden. Ik zal dit bij de banken nogmaals onder de aandacht brengen", merkt de minister op. Hoekstra voegt toe dat er niet alleen moet worden gekeken naar het compenseren van slachtoffers, maar ook naar het voorkomen van online fraude. "Ik blijf in gesprek met banken over de mogelijkheden om (online) fraude te voorkomen en over hoe zij hun klanten kunnen beschermen."