VS looft 10 miljoen dollar uit voor informatie over ransomwaregroep DarkSide

De Amerikaanse autoriteiten hebben 10 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot de identificatie of locatie van de personen achter de ransomwaregroep DarkSide. Deze groep was verantwoordelijk voor de ransomware-aanval op de Colonial Pipeline in mei van dit jaar, waardoor de brandstofvoorziening in de VS verstoord raakte.

Naast de beloning van 10 miljoen dollar looft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ook een beloning van 5 miljoen dollar uit voor informatie die leidt tot de aanhouding en/of veroordeling van personen, in welk land dan ook, die bij aanvallen van de DarkSide-groep betrokken waren.

"In het uitloven van deze beloning laten de Verenigde Staten zijn inzet zien in het beschermen van ransomwareslachtoffers wereldwijd tegen cybercriminelen", aldus het ministerie. Het is niet voor het eerst dat de VS hoge beloningen uitlooft voor de aanhouding van vermeende cybercriminelen. Eerder ging het om bedragen van 3 miljoen dollar en 5 miljoen dollar. Deze beloningen hebben voor zover bekend nooit iets opgeleverd.