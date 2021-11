FvD wil opheldering over inzet van gezichtsherkenning bij evenementen

De FvD heeft demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming opheldering gevraagd over de inzet van gezichtsherkenning bij evenementen en of burgers zich wel voldoende bewust zijn over de gevaren en juridische en mogelijk ook sociale en ethische grenzen hiervan.

Onlangs werd bekend dat het inmiddels afgelaste 11evande11e in Roermond gezichtsherkenning zou inzetten als alternatief voor het tonen en controleren van een paspoort of identiteitskaart. Aanleiding voor FvD-Kamerlid Kerseboom om minister Dekker om opheldering te vragen. "Vindt u dat de inzet van gezichtsherkenningstechnologie bij evenementen in Limburg een "zwaarwegend algemeen belang dient". Zo ja, wat is dit zwaarwegend algemeen belang?", vraagt ze.

Dekker moet ook duidelijk maken of het bewustzijn onder burgers over de "gevaren en juridische (en mogelijk ook sociale en ethische) grenzen" van het toepassen van gezichtsherkenning inmiddels hoog genoeg is voor burgers om expliciet toestemming te geven voor het verwerken van hun data voor evenementen zoals de 11devande11de.

"Bent u het ermee eens dat de privacy van mensen die geen gebruik willen maken van de gezichtsherkenningstechnologie niet gegarandeerd kan worden als die ingezet wordt bij dergelijke evenementen en zij per ongeluk in de camera kijken?", vraagt Kerseboom verder.

Dekker moet tevens laten weten hoe de leverancier van de gebruikte gezichtsherkenningstechnologie toestemming heeft gekregen. De minister verklaarde eerder nog dat gezichtsherkenning in horizontale relaties, tussen burgers en bedrijven, in principe niet is toegestaan. Dekker heeft drie weken om met een reactie te komen. Vorige week stelde ook de SP Kamervragen over het gebruik van gezichtsherkenning om toegang tot festivals te krijgen.