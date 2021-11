ING: klanten loggen 7,1 miljoen keer per dag in op mobiel bankieren-app

Klanten van ING loggen elke dag 7,1 miljoen keer in op de mobiel bankieren-app van de bank, zo laat ING vandaag weten. Tien jaar geleden lanceerde de bank de app, die inmiddels 5,3 miljoen gebruikers telt. Wekelijks worden er zo’n 5,3 miljoen betalingen via de app gedaan, wordt het Betaalverzoek zo’n 2,4 miljoen keer gebruikt, en wordt zo’n 9,5 miljoen keer met de mobiele telefoon in winkels betaald. Volgens de bank is de gemiddelde leeftijd van app-gebruikers 45 jaar.

Op basis van onderzoek onder ruim vijftienhonderd Nederlanders stelt ING dat bijna zestig procent van de Nederlanders een mobiel bankieren-app gebruikt voor het regelen van bankzaken. Het gaat dan met name om het controleren van het saldo (67 procent), het controleren van af- en bijschrijvingen (60 procent) en bet betalen van rekeningen (53 procent). ING verwacht dat de groei van mobiel bankieren-apps de komende jaren verder zal doorzetten.