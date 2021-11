Luxemburgse autoriteiten vragen chatdienst Signal om gebruikersdata

De Luxemburgse autoriteiten hebben versleutelde chatdienst Signal via een MLAT-verzoek (Mutual Legal Assistance Treaty) om gegevens van een gebruiker gevraagd. Zo werd er gevraagd om namen, adresgegevens, betaalgegevens, e-mailadressen, logbestanden voor het account en headergegevens van verstuurde en ontvangen berichten.

"Omdat alles in Signal standaard end-to-end versleuteld is, is de grote hoeveelheid persoonlijke informatie die normaal eenvoudig via andere apps is te verkrijgen niet aanwezig op de servers van Signal. Dit bevel vraagt om een grote verscheidenheid aan informatie waarover we niet beschikken, waaronder de correspondentie, contacten, groepen, gesprekken en adressen van het doelwit", zo laat de chatdienst weten.

Signal stelt dat het die informatie niet kon overhandigen. "Het is onmogelijk om data te verstrekken waar we in de eerste plaats nooit toegang toe hebben gehad. Signal heeft geen toegang tot je berichten, je chatlijst, je groepen, je contacten, je stickers, je profielnaam of avatar, of zelfs de gifs waarnaar je zoekt." In dit geval werd er informatie gevraagd over een bepaalde profielnaam. Deze profielnaam is versleuteld en niet toegankelijk voor Signal, waardoor de chatdienst naar eigen zeggen de gebruiker in kwestie niet eens kon identificeren.