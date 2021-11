VVD wil verdere opheldering over censuursoftware op Xiaomi-telefoons

De VVD heeft demissionair ministers Blok van Economische Zake en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om verdere opheldering over censuursoftware op Xiaomi-telefoons gevraagd. Onlangs liet minister Blok nog weten dat Nederland vooralsnog niet van plan is om burgers te adviseren geen Xiaomi-telefoons te kopen zoals de Litouwse overheid deed.

Uit onderzoek van de Litouwse overheid blijkt dat de Mi Browser die op Xiaomi-telefoons staat 61 verschillende parameters verzamelt over het gebruik van het toestel. Verder beschikt het toestel over een contentfilter. Zo ontvangt de telefoon periodiek een lijst met verboden woorden in het Chinees, onder andere over Tibet en Taiwan. Het contentfilter staat echter uitgeschakeld in de telefoons die de onderzoekers in Litouwen analyseerden. Vanwege de resultaten gaf de Litouwse overheid het advies aan burgers geen Xiaomi-telefoons te kopen.

De VVD stelde naar aanleiding van het Litouwse onderzoek en advies Kamervragen. Onder andere over het gebruik van Xiaomi-telefoons binnen de rijksoverheid en de aanwezigheid van censuursoftware. Zo blijkt dat binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken sinds 2018 in totaal zestig Xiaomi-telefoons zijn aangeschaft. Verder stelde Blok dat censuursoftware in algemene zin een risico vormt voor grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van nieuwsgaring en de privacy van Nederlandse gebruikers.

De antwoorden van de minister zijn reden voor VVD-Kamerlid Rajkowski om aanvullende vragen te stellen. "In hoeverre worden er, in het kader van ‘Bring-Your-Own-Device’, privé Xiaomi-telefoons gebruikt, waarvan in de beantwoording is aangegeven dat er sinds 2018 zestig van zijn aangeschaft, en is dit wenselijk?", vraagt ze. De ministers moeten daarnaast laten weten of ze het onwenselijk vinden dat ook telefoons van Nederlandse gebruikers censuursoftware kunnen bevatten en of het mogelijk is dat de censuursoftware wordt geactiveerd.

"Hoe beoordeelt u het feit dat ook de data van Nederlandse gebruikers die Xiaomi-toestellen gebruiken wordt doorgestuurd naar Xiaomi-servers in China, waar conform de geldende Chinese cyberveiligheidswet, ook de Chinese overheid toegang heeft tot de data van Nederlandse gebruikers?", vraagt Rajkowski verder. De ministers hebben drie weken om te reageren.