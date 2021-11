Klokkenluider: Metaverse zal Facebook nog meer privédata geven

Het onlangs door Facebook aangekondigde Metaverse zal het techbedrijf nog meer privédata van mensen geven, zo waarschuwt Facebook-klokkenluider Frances Haugen. De metaverse wordt door Facebook omschreven als de opvolger van mobiel internet en zou een serie verbonden digitale ruimtes zijn waarin VR en AR worden gecombineerd.

"Naast het feit dat deze meeslepende omgevingen zeer verslavend zijn en mensen aanmoedigen om zich los te maken van de werkelijkheid waarin we leven", stelt Haugen tegenover persbureau AP. "Maak ik me ook zorgen dat de metaverse ons zal dwingen om veel meer sensoren in onze huizen en kantoren te plaatsen." Daardoor zullen gebruikers meer van hun data en privacy opgeven. Haugen werkte bij Facebook, maar besloot eerder dit jaar bij het techbedrijf te vertrekken en nam tienduizenden interne documenten mee die ze met de media deelde.

Volgens Haugen zullen medewerkers van bedrijven die straks de metaverse gebruiken weinig keuze hebben dan mee te doen aan het systeem, of zullen anders hun baan verliezen. "Als je werkgever besluit dat ze nu een metaversebedrijf zijn, moet je wel meer persoonlijke data geven aan een bedrijf dat heeft aangetoond in het eigen belang te zullen liegen", aldus de klokkenluider, die toevoegt dat Facebook de eigen winst boven de veiligheid van mensen plaatst. In een reactie ontkent Facebook dit.

Haugen sprak eerder deze week het Europees Parlement toe en stelde dat Facebook de gezondheid en veiligheid van gemeenschappen schaadt en de integriteit van democratieën bedreigt. De klokkenluider stelde dat de Europese Digital Services Act, die onder andere de fundamentele rechten van internetgebruikers moet beschermen, een gouden standaard kan worden. Wel is het belangrijk dat de wetgeving krachtig is, alsmede de handhaving ervan. "Anders verliezen we deze unieke kans", sprak Haugen de EU-parlementariërs toe.