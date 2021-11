Nederlandse Vereniging van Banken positief over voorstel 'Super SyRI'

De Nederlandse Vereniging van Banken is positief over het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), ook wel 'Super SyRI' genoemd. Volgens FNV kan het voorstel de prullenbak in. Gisteren adviseerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Eerste Kamer om tegen het wetsvoorstel te stemmen, omdat het de deur wagenwijd openzet voor onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat.

De WGS biedt een juridische basis voor overheidsorganisaties én private partijen, verenigd in samenwerkingsverbanden, om persoonsgegevens met elkaar te delen. Bijvoorbeeld bij vermoedens van fraude of georganiseerde criminaliteit. In het voorstel zijn vier samenwerkingsverbanden aangewezen om gegevens met elkaar te delen, maar dat aantal kan de regering later uitbreiden.

Volgens de AP is het doel van de samenwerkingsverbanden om persoonsgegevens op grote schaal te delen, op te slaan en te analyseren niet duidelijk genoeg omschreven in het voorstel. Dat geeft samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om al bij ‘een signaal’ aan het werk te gaan en gegevens met elkaar te delen en analyseren. Dat signaal is vaag omschreven, zo oordeelt de AP. Verder mogen samenwerkingsverbanden via de WGS ruime categorieën van persoonsgegevens met elkaar delen en kan de regering zelf nieuwe samenwerkingsverbanden aanwijzen.

Boeven vangen

De NVB stelt dat de WGS ervoor zorgt dat publieke en private partijen onderling gegevens kunnen uitwisselen om de samenleving beter te kunnen beschermen tegen fraude en witwassen van geld. "Nu verloopt de informatie-uitwisseling veelal te traag omdat de politie bijvoorbeeld een vordering nodig heeft om van de bank gegevens te kunnen opvragen. Een hele belangrijke wet dus om meer boeven te kunnen vangen", aldus de NVB.

De belangenbehartiger van Nederlandse banken claimt dat de wet voor een goede juridische basis zorgt om kennis te delen binnen doelgerichte samenwerkingsverbanden, met de nodige waarborgen ten aanzien van privacy en proportionaliteit. De wet heeft ook betrekking op samenwerkingsverbanden waar banken aan deelnemen.

Prullenbak

Naar aanleiding van het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens kan de Eerste Kamer niets anders doen dan het wetsvoorstel naar de prullenbak verwijzen, zo stellen vakbond FNV en Platform Burgerrechten. "We hebben, in een coalitie met andere tegenstanders van dit wetsvoorstel, zowel de Eerste als de Tweede Kamer herhaaldelijk gewezen op de gevaren van deze datakoppelwet, we zijn blij dat nu ook de privacy toezichthouder een negatief advies uitbrengt", zegt Maureen van der Pligt van FNV.

Het wetsvoorstel werd eind vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen. PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD stemden voor. Begin dit jaar trapte de Eerste Kamer op de rem en vroeg de Autoriteit Persoonsgegevens om advies. "De toezichthouder bevestigt onze bezwaren. Er was al twijfel over de enorme hoeveelheid gegevens die onder Super SyRI kunnen worden samengebracht en de privacy van burgers kunnen schenden", merkt Van der Pligt op. Het is nog onbekend wanneer de Eerste Kamer over het voorstel stemt.