Botnet van MikroTik-routers achter honderd ddos-aanvallen per dag

Een botnet dat naar schatting uit zo'n 250.000 besmette MikroTik-routers bestaat is verantwoordelijk voor minstens honderd ddos-aanvallen per dag, waarvan de grootste uit 17,2 miljoen requests per seconde bestond. Dat laat internetbedrijf Cloudflare weten. Meris, wat Lets is voor pest, heeft het gemiddeld op vijftig websites per dag voorzien. Die bevinden zich vooral in Australië, China en de Verenigde Staten.

Het Meris-botnet werd in juni van dit jaar voor het eerst opgemerkt. Het infecteert MikroTik-routers via een kwetsbaarheid waar in 2018 een beveiligingsupdate voor verscheen. Via het beveiligingslek kan een ongeauthenticeerde aanvaller toegang tot het filesystem krijgen. "Hoewel de kwetsbaarheid na de ontdekking in 2018 is gepatcht, wordt er nog steeds misbruik van gemaakt in gecompromitteerde apparaten die niet een gepatcht OS draaien of standaard gebruikersnamen en wachtwoorden gebruiken", zegt Vivek Ganti van Cloudflare.

Het botnet voert gemiddeld 104 ddos-aanvallen per dag op Cloudflare-klanten uit, waardoor het werkelijke aantal nog hoger kan liggen aangezien het internetbedrijf niet alle aanvallen ziet. Het grootste aantal aanvallen nam Cloudflare op 6 september waar, toen het om 261 unieke ddos-aanvallen tegen klanten ging. Met name softwarebedrijven, goksites, it-diensten en gamingsites zijn het doelwit van het botnet.