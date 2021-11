Kritieke ftp-kwetsbaarheid in industrieel besturingssysteem van Siemens

In een industrieel besturingssysteem van Siemens dat door miljarden apparaten wereldwijd wordt gebruikt hebben onderzoekers meerdere beveiligingslekken gevonden, waaronder een kritieke ftp-kwetsbaarheid. Het Siemens Nucleus Real-Time Operating Systems (RTOS) is aanwezig in medische apparaten zoals ventilatoren, patiëntmonitors en anesthesiemachines, industriële systemen en de automobielindustrie.

Onderzoekers van securitybedrijf Forescout vonden in de tcp/ip stack van het Nucleus RTOS dertien kwetsbaarheden (pdf). In de meeste gevallen kunnen deze beveiligingslekken tot een denial of service leiden. De ftp-server van de tcp/ip stack bevat drie kwetsbaarheden waardoor ook remote code execution mogelijk is. Eén van deze kwetsbaarheden, CVE-2021-31886, is op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de impact beoordeeld met een 9,8.

De beveiligingslekken in de ftp-server worden veroorzaakt doordat die de lengte van de commando's user, pwd/xpwd en mkd/xmkd niet goed controleert, wat tot stack-based buffer overflows kan leiden. Onderzoekers van Forescout vonden via zoekmachine Shodan meer dan 2200 Nucleus ftp-servers die vanaf het internet toegankelijk zijn. Hoewel de overige kwetsbaarheden een lagere impactscore hebben kunnen die wel grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld als ventilatie- of treinsystemen worden platgelegd. Siemens heeft voor de dertien gevonden lekken beveiligingsupdates uitgebracht.