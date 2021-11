Kamervragen over gemeente Dronten die bijstandsgesprekken filmt

Sinds 2014 filmt de gemeente Dronten gesprekken over uitkeringen waardoor de rechten van inwoners in het geding komen, zo liet Trouw gisteren weten. De SP heeft demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken nu om opheldering gevraagd. Volgens de gemeente is het cameratoezicht nodig voor de veiligheid van de eigen medewerkers.

Volgens de AVG had de gemeente voor de inzet van de camera's al twee jaar geleden een privacybeoordeling moeten uitvoeren, maar die is pas vorig jaar gemaakt. De gemeente stelt dat de maatregel niet in strijd met de AVG is, maar dat er wel opnieuw moet worden gekeken of de camera's hun doel niet voorbijschieten. Dronten is van plan om het cameratoezicht de komende weken te evalueren.

Er is echter ook een 'informeel plan' om alle eerste gesprekken na een bijstandsaanvraag te voeren in de ruimte met camera. Burgers die weigeren krijgen geen uitkering. De gemeente stelt dat het hier om een informeel plan gaat dat is gebruikt tijdens een uitleg aan raadsleden en geen officiële status heeft. Burgers kunnen wel bezwaar maken tegen het cameragebruik, maar dat is sinds 2014 nog nooit gebeurd.

SP-Kamerleden Leijten en Van Kent hebben nu Kamervragen gesteld. "Bent u het ermee eens dat het per definitie filmen van gesprekken tussen ambtenaren en inwoners over de vaststelling van de hoogte van een uitkering volstrekt onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?", zo vragen ze. Ollongren moet ook duidelijk maken in hoeverre de gemeente zich houdt aan geldende wet- en regelgeving, zoals de privacywetgeving.

"Bent u het ermee eens dat de overheid zo mensen die een uitkering aanvragen bij voorbaat tot verdachte maakt? Zo nee, waarom niet?", vragen Leijten en Van Kent verder. De SP-Kamerleden willen daarnaast weten of er meer gemeenten zijn die gesprekken over uitkeringen of aanvragen van voorzieningen filmen, zonder dat er eerder sprake is geweest van geweldsincidenten of dreigingen daarvan. De minister moet de vragen binnen drie weken beantwoorden.