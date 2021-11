MediaMarkt: geen klantgegevens gestolen bij aanval, ruilen weer mogelijk

Bij de aanval op elektronicaketen MediaMarkt zijn geen klantgegevens gestolen, zo heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Daarnaast is het weer mogelijk voor klanten om producten te ruilen en ter reparatie aan te bieden. Het afhalen van bestellingen is sinds de cyberaanval van afgelopen maandagochtend nog altijd niet mogelijk. Alle Europese vestigingen van het bedrijf werden door de aanval geraakt.

"Het allerbelangrijkste zijn onze klanten en na uitgebreid onderzoek kunnen we zeggen dat er geen klantgegevens zijn gestolen’’, laat een woordvoerder van de MediaMarkt tegenover het AD weten. "De klantdata is volledig veilig en klanten hoeven zich dus geen zorgen te maken."

Volgens verschillende media is de onderneming getroffen door een aanval met de Hive-ransomware en zouden de aanvallers miljoenen euro's losgeld eisen, maar dat wil de woordvoerder niet bevestigen. "We reageren niet op speculaties. We zijn met professionele partijen in Duitsland bezig om alles te onderzoeken. Wat de volgende stap is, is nu nog niet bekend. Voor ons waren de klantgegevens het allerbelangrijkste en we zijn blij dat die volledig veilig zijn."