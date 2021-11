Blok: Facebookstoring had geen gevolgen voor bedrijfsvoering overheid

De grote storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp van begin oktober had geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van de Nederlandse overheid, zo heeft demissionair minister Blok van Economische Zaken laten weten op Kamervragen van Volt. Door de storing waren diensten van Facebook, zoals Instagram en WhatsApp, urenlang onbereikbaar.

Volt-Kamerlid Dassen vroeg de minister om opheldering en wilde weten of de storing gevolgen heeft gehad voor de bedrijfsvoering van de overheid en of er schade is geleden. Blok wijst naar de Gedragsregeling Digitale Werkomgeving, waarin staat dat berichtenplatformen zoals Facebook en WhatsApp alleen gebruikt mogen worden voor informele zaken, zoals het delen van een interessant artikel, het stellen van hulpvragen of het sparren met collega’s.

"Er is geen standaard voor berichtenapps vastgesteld, waardoor een dergelijke storing niet direct leidt tot een belemmering in de bedrijfsvoering", merkt Blok op. Voor zover bekend bij de minister heeft de storing ook niet geleid tot belemmering van de bedrijfsvoering bij gemeenten, waterschappen en provincies.

Dassen wilde ook van de minister weten wat het demissionaire kabinet gaat doen om in de toekomst met dergelijke storingen om te gaan. "Het is in eerste instantie primair aan Facebook zelf om de benodigde technische en organisatorische maatregelen te treffen om een storing als deze te voorkomen, of wanneer deze zich toch voordoet, zo snel mogelijk te verhelpen", reageert Blok.

De minister voegt toe dat gebruikers een eigen verantwoordelijkheid hebben om voor zichzelf na te gaan in hoeverre het voor hen verantwoord is om van één dienst of één bedrijf afhankelijk te zijn en zo nodig alternatieven te verkennen en te gebruiken.

Border Gateway Protocol

Het Volt-Kamerlid had Blok ook gevraagd of Nederland al bij de komende Europese top het belang wil aankaarten van het vernieuwen en updaten van het Border Gateway Protocol (BGP). Het protocol wordt gebruikt om verkeer tussen autonomous systems (AS) te routeren en essentieel is voor de werking van het internet. Door een menselijke fout had Facebook alle routes tussen haar netwerk en de rest van het internet opgeheven, waardoor de Facebook-servers voor de rest van het internet niet meer bereikbaar waren.

"Het BGP-protocol heeft in deze correct gefunctioneerd", aldus de minister, die opmerkt dat BGP wordt ontwikkeld onder de vlag van de Internet Engineering Task Force (IETF). "De doorontwikkeling van een dergelijke essentiële standaard is complex en vereist een wereldwijde consensus tussen betrokken en deskundige partijen", gaat Blok verder. "Om bij deze casus te blijven, ook Facebook neemt deel aan de IETF. Nederland staat voor het multi-stakeholder model van internet governance, waarvan de IETF een goed voorbeeld is. Het kabinet ziet naar aanleiding van deze casus geen noodzaak de werkwijze van de IETF ter discussie stellen."

Afhankelijkheid techreuzen

Als laatste vroeg Dassen of het demissionaire kabinet het ermee eens is dat de storing aantoont hoe afhankelijk we zijn geworden van enkele techreuzen en dat deze afhankelijkheid via Europese wetgeving moet worden ingeperkt om zo Europese burgers en bedrijfsleven te beschermen. "Het kabinet heeft al een tijd zorgen over de afhankelijkheid van een aantal grote platforms waar ondernemers en consumenten nauwelijks meer omheen kunnen", reageert de minister.

Blok laat weten dat het kabinet sinds 2019 pleit voor aanvullende regelgeving om met de macht van dergelijk "poortwachters" om te gaan. "Dit heeft zijn vruchten afgeworpen", stelt hij. "De Europese Commissie heeft in december 2020 een voorstel gedaan voor de Digital Markets Act (DMA) waarmee zij dit soort problematiek wil aanpakken. Dit voorstel is voor een groot deel in lijn met de Nederlandse inzet voor de DMA."